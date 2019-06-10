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المقاصة يعلن تفاصيل التعاقد مع ميدو في مؤتمر صحفي اليوم

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:34 ص
المقاصة يعلن تفاصيل التعاقد مع ميدو في مؤتمر صحفي اليوم
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الفجر الرياضي
 
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تعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع أحمد حسام "ميدو" ، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة استعدادا للموسم الجديد .

وأعتمد مجلس ادارة المقاصة التعاقد رسميا ، خلال اجتماعه الذى عقد الاحد ، بمقر الشركة تفاصيل التعاقد مع أحمد حسام ميدو ، وتم الاتفاق على اختيار افراد الجهاز المعاون له .

ومن المقرر ، أن يعقد مجلس ادارة المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مؤتمرا صحفيا ، في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الاثنين ، بفندق " لاند مارك " بالتجمع الخامس وبحضور ميدو وجهازه المعاون لاعلان تفاصيل التعاقد والاستعدادات للموسم الجديد.
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