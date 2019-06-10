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توافد طلاب الثانوية بالدقهلية على اللجان وسط تعزيزات أمنية مكثفة

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:32 ص
توافد طلاب الثانوية بالدقهلية على اللجان وسط تعزيزات أمنية مكثفة
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محمد كشك
 
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توافد طلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية لأداء امتحان الاقتصاد والإحصاء اليوم الاثنين داخل ١١٤ لجنة وسط تعزيزات أمنية مشددة.

ويؤدي الامتحان٤٣ ألف ٦٣٢طالب وطالبة، ١٤ الف٦٤٢طالب وطالبه ادبى و٢٠٠٨٨ طالب وطالبه علمى علوم و٨٤٧٠ طالب وطالبة علمى رياضة و٩٣٦٩ طالب وطالبة منازل و٤٦٥ طالب وطالبة خدمات، وذلك أمام ١١٤ لجنة ما بين ١١٢ لجنه ولجنة السجن ولجنة المتفوقين بجمصة.

ومن المقرر انتهاء مارثون الامتحانات يوم ٣ يوليه القادم.

وأوضح وكيل تعليم الدقهلية أنه تم تخصيص٤٤ استراحة، ٢٧ رجالى ١٧ سيدات وتم تجهيز الاستراحات وتوفير سبل الراحة للمقيمين فيها، وتم عمل برتوكولات تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ألامتحانية ومركز توزيع الأسئلة، ومديرية الصحة لتوفير طبيب لكل لجنه وزائرة صحية، والتموين لتوفير احتياجات الملاحظين المقيمين بالاستراحات. 

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