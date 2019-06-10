طلاب الصف الثالث الثانوي العام يؤدون امتحاني الاقتصاد والإحصاء
الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:29 ص
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يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي العام، اليوم الإثنين، أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2018 – 2019، بامتحاني الاقتصاد والإحصاء.
حيث بدأ طلاب الثانوية العامة، أول أمس السبت، ماراثون الامتحانات، بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، على مستوى جميع الشعب، وتستمر الامتحانات حتى 3 يوليو من الشهر المقبل.
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