طلاب الصف الثالث الثانوي العام يؤدون امتحاني الاقتصاد والإحصاء

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي العام، اليوم الإثنين، أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2018 – 2019، بامتحاني الاقتصاد والإحصاء.





حيث بدأ طلاب الثانوية العامة، أول أمس السبت، ماراثون الامتحانات، بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، على مستوى جميع الشعب، وتستمر الامتحانات حتى 3 يوليو من الشهر المقبل.



