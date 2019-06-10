بعد أزمتها الصحية.. إليسا توجه رسالة لهيفاء وهبي





بعدما تعرضت الفنّانة هيفا وهبي لوعكة صحية، حرصت النجمة إليسا على توجيه رسالة لهيفاء وهبي,





وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "عزيزتي هيفا أتمنى أن تتحسني قريبًا".





كانت هيفاء وهبي، عبر حسابها على "تويتر"، : "قد أعلنت هيفا عن تعرّضها لأزمة صحية منذ شهر ولكن لم تكشف عنها".