بعد أزمتها الصحية.. إليسا توجه رسالة لهيفاء وهبي
الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:14 ص
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بعدما تعرضت الفنّانة هيفا وهبي لوعكة صحية، حرصت النجمة إليسا على توجيه رسالة لهيفاء وهبي,
وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "عزيزتي هيفا أتمنى أن تتحسني قريبًا".
كانت هيفاء وهبي، عبر حسابها على "تويتر"، : "قد أعلنت هيفا عن تعرّضها لأزمة صحية منذ شهر ولكن لم تكشف عنها".
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