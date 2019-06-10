شعبة الخضار والفاكهة تزف بشرى سارة بشأن محصول الليمون
الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:11 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الإنتاج الجديد لليمون سيملأ الأسواق خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
ولفت "نجيب"، "، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، إلى أن هناك قلة في المعروض نتيجة قلة الإنتاج بسبب العاصفة الترابية التي حدثت.
وشدد على أنه يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات لمعرفة الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرا إلى أن الليمون بالذات يمر بحلقات تداول كثيرة تساهم في رفع سعره.
ولفت "نجيب"، "، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، إلى أن هناك قلة في المعروض نتيجة قلة الإنتاج بسبب العاصفة الترابية التي حدثت.
وشدد على أنه يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات لمعرفة الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرا إلى أن الليمون بالذات يمر بحلقات تداول كثيرة تساهم في رفع سعره.
Advertisements
المزيد عن: توك شو الليمون أسعار الليمون أخبار
- بعد "خليها تحمض".. شعبة الفاكهة تطرح مبادرة لخفض الأسعار
- "شعبة الخضار والفاكهة" عن حملة المقاطعة: "مفيش تأثير وصلنا"
- أسعار الخضروات في الأسواق الأربعاء 10-10-2018
- تعرف على أنواع الخضروات التي تأثرت أسعارها بموجة السقيع
- توقعات بتراجع أسعار 6 أصناف من الخضروات أبريل المقبل
- "الليمون أغلي من التفاح".. بالأسواق في أول أيام عيد الفطر المبارك
- الليمون يسجل 100 جنيه.. وشعبة الخضروات تكشف عن الأسباب
- بعد أن وصل لـ 100 جنيه.. "شعبة الخضروات" تكشف عن موعد تراجع سعر الليمون بالأسواق
- "شعبة الخضر والفاكهة": العاصفة الترابية وحلقات التداول سبب ارتفاع سعر الليمون
- عاجل.. موعد انخفاض أسعار الليمون