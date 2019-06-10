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شعبة الخضار والفاكهة تزف بشرى سارة بشأن محصول الليمون

الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:11 ص
شعبة الخضار والفاكهة تزف بشرى سارة بشأن محصول الليمون
ليمون
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نعيم يوسف
 
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قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الإنتاج الجديد لليمون سيملأ الأسواق خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

ولفت "نجيب"، "، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، إلى أن هناك قلة في المعروض نتيجة قلة الإنتاج بسبب العاصفة الترابية التي حدثت.

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات لمعرفة الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرا إلى أن الليمون بالذات يمر بحلقات تداول كثيرة تساهم في رفع سعره.
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