الأرصاد عن طقس اليوم: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35
الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:27 ص
Advertisements
Advertisements
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.
كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدله تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات الجمهورية، جاءت كالآتي:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
الإسكندرية 28 21
بورسعيد 29 22
رفح 33 19
سانت كاترين 31 15
شرم الشيخ 37 27
بني سويف 36 23
الأقصر 38 25
الوادي الجديد 37 24
حلايب 33 25
أسوان 39 28
قنا 38 25
سوهاج 37 24
مطروح 28 21
Advertisements
المزيد عن: طقس اليوم طقس الإثنين درجات الحرارة حالة الطقس
- "الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات حرارة الغد والعظمى بالقاهرة 32
- الأرصاد: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة غدا ..والعظمى بالقاهرة 39
- عاجل.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 – 6 – 2018 في البحر الأحمر
- عاجل.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
- "الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 38
- "الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34
- "شبورة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
- "ارتفاع حرارة وطقس لطيف".. بيان "الأرصاد" بشأن طقس الغد
- الأرصاد تحذر من طقس الغد.. وتكشف درجات الحرارة المتوقعة
- بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الإثنين