في ذكرى ميلاد العراب.. كيف تنبأ أحمد خالد توفيق بموعد وفاته؟

يرحل الكاتب، لكن أثره يبقى خالدًا، تعيش أعماله أعمارًا فوق عمره المحدود، ويحرص جمهوره على تخليد ذكراه بإعادة قراءة هذه الأعمال مرة تلو أخرى، ينطبق ذلك على العراب الراحل أحمد خالد توفيق، والذي لا يزال حاله خالدًا كاسمه بين قراءه إلى الآن رغم رحيله منذ عام وشهرين.





ولد أحمد خالد توفيق في العاشر من يونيو ١٩٦٢، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتخرج في كلية الطب في جامعة طنطا عام 1985، ثم حصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997، والتحق كعضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة في طب طنطا.



