أحمد بان: بريطانيا تستثمر في عناصر إرهابية لابتزاز بعض الدول



وأشار "بان"، في لقاء مع برنامج "المساء"، المذاع على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الهدف من ذلك هو الكنز المعلوماتي الذي يساعد بريطانيا في رسم سياساتها وابتزاز بعض الدول عبر هذه الأدوات.



ولفت إلى أن بريطانيا تعلم جيدا شبكات علاقات الإرهابيين داخل الدول العربية، وكل عنصر منهم لا يستطيع أن يظهر في حوار صحفي إلا بعد الرجوع إلى ضابط الاتصال الخاص به، وهذا ما دعا البعض إلى القول بأنهم يعملون تحت إمرة المخابرات البريطانية.

قال أحمد بان، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الحكومة البريطانية على وعي بخطر الجماعات الإرهابية الموجودة هناك ولكنها تستثمر في علاقات قوية مع عناصر إرهابية متطرفة.