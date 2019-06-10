في ذكرى ميلاد زهرة العلا.. لماذا اختارت غادة عادل لتجسيد شخصيتها في عمل فني؟ (فيديو)





تحل اليوم الإثنين، الذكرى الخامسة والثمانين على ميلاد الفنانة الراحلة زهرة العلا، والتي وُلدت في العاشر من يونيو ١٩٣٤، في حي محرم بك بالإسكندرية، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954.





انضمت إلى فرقة زكي طليمات المسرحية، وقدمت معها مسرحيات عديدة منها "حورية من المريخ"، و"البخيل"، و"مريض بالوهم"، و"فتش عن المرأة"، ثم انضمت لفرقة إسماعيل ياسين، وكان ظهورها الأول في السينما من خلال فيلم "خدعني أبي".





شاركت في أكثر من ١٢٠ فيلم، أشهرها: "رد قلبي"، و"جميلة بوحريد"، و"الوسادة الخالية"، ودعاء الكراون"، و"في بيتنا رجل"، ومثلت في أكثر من ٥٠ مسلسل، منها: "إني راحلة"، و"على هامش السيرة"، و"الزوجة آخر من يعلم"، قدمت آخر أفلامها في عام ١٩٩١، وهو فيلم "أرض أرض"، ثم امتنعت بعدها عن الظهور الإعلامي والتمثيل حتى رحيلها.





وعلى المستوى الشخصي. تزوجت أربع مرات، كانت أحدهم من الفنان صلاح ذو الفقار لمدة عام، والأخيرة من المخرج حسن الصيفي، واستمر زواجهما 45 عامًا، وأنجبت منه ابنتين هما ''أمل'' زوجة شقيق الفنانة إلهام شاهين والمخرجة منال الصيفي، وهي خالة الفنان أحمد سعيد عبدالغني، حيث تزوجت شقيقتها من الفنان سعيد عبدالغني.





توفيت في الثامن عشر من ديسمبر 2013، عن عمر ناهز ٧٩ عامًا.





وكشفت ابنتها المخرجة منال الصيفي في حوار تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "بوضوح" أن والدتها اختارت الفنانة غادة عادل لتجسد شخصيتها في أي عمل فني يتناول سيرتها الفنية لأنها الأقرب إليها، لكن ذلك لم يتحقق إلى الآن.



