شاهد.. الاعتداء على سائحتين في أحد شوارع مدينة إسطنبول
الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:27 ص
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تداول عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على سائحتين من جنسيات عربية في أحد شوارع مدينة اسطنبول.
وبحسب سبوتنك، أظهر الفيديو مطاردة بين النساء والمهاجمين المحليين، حيث قام أحد المهاجمين بصفع واحدة منهن على وجهها بقوة، فيما صدم الآخر رأس الثانية في الواجهة الزجاجية لأحد المحلات.
الأمر الذى أثار غضب الكثيرين وطالبوا بمعاقبة هذه المجموعة فورًا.
وبحسب سبوتنك، أظهر الفيديو مطاردة بين النساء والمهاجمين المحليين، حيث قام أحد المهاجمين بصفع واحدة منهن على وجهها بقوة، فيما صدم الآخر رأس الثانية في الواجهة الزجاجية لأحد المحلات.
الأمر الذى أثار غضب الكثيرين وطالبوا بمعاقبة هذه المجموعة فورًا.
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