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رئيس الاتحاد العام للجمعيات: القانون الجديد ألغى عقوبات الحبس

الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:29 ص
رئيس الاتحاد العام للجمعيات: القانون الجديد ألغى عقوبات الحبس
الدكتور طلعت عبدالقوى
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه كان هناك العديد من المواد الخلافية على قانون الجمعيات الأهلية ومنها تأسيس الجهاز القومي لتنظيم عمل الجمعيات، وهو نوع من أنواع التدخل، بالإضافة إلى حصول المنظمات التي تحصل على تمويل من الخارج على تصريح من الجهاز وفي حالة عدم الرد خلال 60 يوما يعتبر الطلب مرفوضا.

وأضاف "عبدالقوي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن مبلغ تأسيس الجمعية كان 10 آلاف، وأصبح 5 آلاف، بالإضافة إلى أن القانون كان به عقوبة السجن وهي سالبة للحريات.
وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن العمل الأهلي تطوعي، وفي القانون الجديد تم إلغاء العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية والإدارية.
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