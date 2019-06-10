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باحث يكشف بالأرقام عدد عمليات داعش في الفترة الأخيرة (فيديو)

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:09 ص
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نعيم يوسف
 
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كشف الدكتور محمد جمعة، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي منذ ظهور أبو بكر البغدادي في فيديو جديد، أواخر أبريل الماضي، وحتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف "جمعة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن التنظيم الإرهابي شن 33 عملية في أفريقيا، و116 عملية في آسيا.

وتابع رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن أكثر دولة شهدت عمليات إرهابية هي العراق، حيث نفذ فيها 51 عملية، وثاني دولة هي سوريا بـ45 عملية، ثم باكستان بـ13 عملية، لافتا إلى أن التنظيم أعلن عن ولايات جديدة منها ولاية وسط أفريقيا في الكونغو الديمقراطية.

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