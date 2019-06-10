غدًا.. وقفة للصحف الحزبية المتعطلة على سُلم النقابة
الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:57 ص
ميسون أبو الحسن
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ينظم عدد من الزملاء العاملين بالصحف الحزبية المتعطلة، عصر غدًا الثلاثاء، وقفة احتجاجية على سُلم نقابة الصحفيين؛ اعتراضًا على تأخر إيجاد حل لأزمة صحفهم المتوقفة، وتأخر إصدار تراخيص موقع "الخبر".
وطالب الزملاء النقيب، بإيجاد حل لأزمة صحفهم المتعطلة، والتي استمرت أكثر من 10 سنوات، خاصة بعد تأخر الحصول على ترخيص "موقع الخبر"، والتي كان بدأ الزملاء في تشكيله كجزء من الحل، منذ المجلس الماضي، برئاسة النقيب السابق الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة.
وقال محسن هاشم منسق الرابطة، إن الزملاء ينظمون وقفة غدًا على سُلم النقابة، بالإضافة إلى وقفة أمام قصر الاتحادية الأسبوع المقبل؛ اعتراضًا على تعنت الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد سليم الأمين العام، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في إصدار ترخيص موقع الخبر.
وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الزملاء سيتقدمون بمذكرة لرئاسة الجمهورية ضد المذكورين؛ بسبب ما وصفه بـ"المماطلة والتسويف" في إنهاء ترخيص الموقع، مؤكدًا أنهم سيقومون بالتعصيد بالاعتصام في مكتب النقيب، واحتلال الدور الثالث -بحد وصفه- المتواجد به مكاتب أعضاء المجلس كله تدريجيًا.
وكان وعد النقيب الحالي الدكتور ضياء رشوان، الزملاء المتعطلين، بالانتهاء من أزمتهم، والسعي في استكمال الحصول على ترخيص الموقع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وكان وضع المجلس السابق، وديعة بنكية بقيمة 20 ألف جنيه، لحل أزمة الصحف الحزبية المتعطلة، وإنشاء موقع إلكتروني تحت إشراف النقابة، باسم "الخبر"، وحصل الزملاء على مقر بمنطقة السيدة زينب، ولكن لم يستكمل المجلس التراخيص والإجراءات.
وطالب الزملاء النقيب، بإيجاد حل لأزمة صحفهم المتعطلة، والتي استمرت أكثر من 10 سنوات، خاصة بعد تأخر الحصول على ترخيص "موقع الخبر"، والتي كان بدأ الزملاء في تشكيله كجزء من الحل، منذ المجلس الماضي، برئاسة النقيب السابق الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة.
وقال محسن هاشم منسق الرابطة، إن الزملاء ينظمون وقفة غدًا على سُلم النقابة، بالإضافة إلى وقفة أمام قصر الاتحادية الأسبوع المقبل؛ اعتراضًا على تعنت الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد سليم الأمين العام، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في إصدار ترخيص موقع الخبر.
وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الزملاء سيتقدمون بمذكرة لرئاسة الجمهورية ضد المذكورين؛ بسبب ما وصفه بـ"المماطلة والتسويف" في إنهاء ترخيص الموقع، مؤكدًا أنهم سيقومون بالتعصيد بالاعتصام في مكتب النقيب، واحتلال الدور الثالث -بحد وصفه- المتواجد به مكاتب أعضاء المجلس كله تدريجيًا.
وكان وعد النقيب الحالي الدكتور ضياء رشوان، الزملاء المتعطلين، بالانتهاء من أزمتهم، والسعي في استكمال الحصول على ترخيص الموقع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وكان وضع المجلس السابق، وديعة بنكية بقيمة 20 ألف جنيه، لحل أزمة الصحف الحزبية المتعطلة، وإنشاء موقع إلكتروني تحت إشراف النقابة، باسم "الخبر"، وحصل الزملاء على مقر بمنطقة السيدة زينب، ولكن لم يستكمل المجلس التراخيص والإجراءات.
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