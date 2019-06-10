ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماهر فرغلي: جماعة الإخوان حولت هشام عشماوي إلى بطل

الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:45 ص
ماهر فرغلي: جماعة الإخوان حولت هشام عشماوي إلى بطل
ماهر فرغلي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن أهمية الإرهابي هشام عشماوي، هو أنه كان يهدف لإعادة عمل تنظيم القاعدة في مصر مرة أخرى.

وأضاف "فرغلي"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، أن "عشماوي"، كان عضوًا في تنظيم "أنصار بيت المقدس"، ولكنه انفصل عنهم وذهب إلى ليبيا وانتمى لتنظيم القاعدة وأسس تنظيم "المرابطين".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستحاول معرفة كيف تم تجنيده، وتفاصيل الجماعات الإرهابية التي مر بها وانضم لها، وخططها، مشددًا على أن هذه المعلومات مهمة جدًا لأي جهاز استخباراتي.

ولفت إلى أن الأجهزة ستعرف أيضا طرق التمويل الخاصة بقطر وتركيا وإمدادهم للإرهابيين بالأموال، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين حولوه إلى بطل.
Advertisements
المزيد عن: هشام عشماوي الاعادة الإخوان إرهاب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
0
x
19:30
0
زامبيا
البرازيل
0
x
21:00
0
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
6
x
ركلات ترجيح
5
سويسرا
البرتغال
1
x
20:45
0
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
2
x
16:00
1
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
0
x
19:00
0
الوداد البيضاوي
الرجاء
0
x
21:00
0
الدفاع الجديدي