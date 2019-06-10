ماهر فرغلي: جماعة الإخوان حولت هشام عشماوي إلى بطل
الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:45 ص
نعيم يوسف
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قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن أهمية الإرهابي هشام عشماوي، هو أنه كان يهدف لإعادة عمل تنظيم القاعدة في مصر مرة أخرى.
وأضاف "فرغلي"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، أن "عشماوي"، كان عضوًا في تنظيم "أنصار بيت المقدس"، ولكنه انفصل عنهم وذهب إلى ليبيا وانتمى لتنظيم القاعدة وأسس تنظيم "المرابطين".
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستحاول معرفة كيف تم تجنيده، وتفاصيل الجماعات الإرهابية التي مر بها وانضم لها، وخططها، مشددًا على أن هذه المعلومات مهمة جدًا لأي جهاز استخباراتي.
ولفت إلى أن الأجهزة ستعرف أيضا طرق التمويل الخاصة بقطر وتركيا وإمدادهم للإرهابيين بالأموال، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين حولوه إلى بطل.
وأضاف "فرغلي"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، أن "عشماوي"، كان عضوًا في تنظيم "أنصار بيت المقدس"، ولكنه انفصل عنهم وذهب إلى ليبيا وانتمى لتنظيم القاعدة وأسس تنظيم "المرابطين".
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستحاول معرفة كيف تم تجنيده، وتفاصيل الجماعات الإرهابية التي مر بها وانضم لها، وخططها، مشددًا على أن هذه المعلومات مهمة جدًا لأي جهاز استخباراتي.
ولفت إلى أن الأجهزة ستعرف أيضا طرق التمويل الخاصة بقطر وتركيا وإمدادهم للإرهابيين بالأموال، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين حولوه إلى بطل.
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