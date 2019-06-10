اتحاد جدة يصدم كهربا
الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:19 ص
الفجر الرياضي
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نفى لؤي ناظر رئيس نادي اتحاد جدة السعودي التفاوض لضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضح الناظر أنه لم يفاوض محمود كهربا أو أي لاعب سبق له
اللعب لاتحاد جدة في السنوات الماضية.
كانت تقارير صحفية قد ربطت بين رغبة كهربا في الرحيل عن
الزمالك والتفاوض مع اتحاد جدة للعودة إليه في الميركاتو الصيفي.
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