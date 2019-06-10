500 مليون دولار عائدات عرض إيرادات "Aladdin" عالميا
الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:23 ص
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استطاع فيلم Aladdin أن يحقق إيرادات قياسية حيث تجاوزت عائدات نصف لمليار دولار أمريكي حول العالم أي ما يقارب نصف مليار دولار.
يعتبر مشاركة الممثل المصري مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر في المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامي مالك من إضافة لأولاد مصر في الخارج.
فيلم Aladdin يشارك فى بطولته مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصيةGenie.
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