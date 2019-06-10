رئيس الاتحاد العام للجمعيات: 57 ألف جمعية ستوفق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد
الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:00 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قانون الجمعيات الأهلية واجه بعض الاعتراضات من الداخل والخارج، ولذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية له، حتى وجه الرئيس بإعادة النظر فيه بمشاركة الشباب.
وأضاف "عبدالقوي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أنه تم تشكيل لجنة وبعدها تمت مناقشته ووضع مسودة من 10 أبواب به 98 مادة، وبعد صدوره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية سيكون هناك فرصة 6 أشهر للتصديق عليه.
وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه بعد التصديق عليه سيكون هناك فرصة لمدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات، لافتا إلى أن هناك 57 ألف جمعية ستوفق أوضاعها وفقا للقانون الجديد.
وأضاف "عبدالقوي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أنه تم تشكيل لجنة وبعدها تمت مناقشته ووضع مسودة من 10 أبواب به 98 مادة، وبعد صدوره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية سيكون هناك فرصة 6 أشهر للتصديق عليه.
وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه بعد التصديق عليه سيكون هناك فرصة لمدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات، لافتا إلى أن هناك 57 ألف جمعية ستوفق أوضاعها وفقا للقانون الجديد.
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