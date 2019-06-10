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اليوم.. النطق بالحُكم على متهمين في قضية "العائدين من ليبيا"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:02 ص
اليوم.. النطق بالحُكم على متهمين في قضية العائدين من ليبيا
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مـروة هيـكل
 
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تصدر اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، النطق بالحكم بجلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين في قضية "العائدون من ليبيا" والمتهمان هما محمد فاروق وأشرف السيد.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

جدير بالذكر أن الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد ، قضت فى وقت سابق بأحكام مابين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول طعن المتهمين فى شهر أكتوبر الماضى وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

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