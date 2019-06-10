باحث: كل من قالت عنهم جماعة الإخوان مختفين قسريًا أعضاء في "داعش"



وأضاف "فرغلي"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، أن جميع من قالوا عنهم مختفين قسريًا هم أعضاء في تنظيم "داعش".



وأشار إلى أن تنظيم الإخوان حاليا "الميداني" يعيد تنظيم نفسه بشكل جيد، به جزء دعائي، وأخر اقتصادي، ويقوم الشباب في الغرب بالاندماج في الأحزاب لكي يكون تنظيم الإخوان بلا تنظيم وغير ظاهر، وهذا التنظيم هو ما يشعل الحرب على الدولة المصرية.

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان المسلمين، ادعت بأن الإرهابيين الذين قتلوا في عملية الهجوم على كمين العريش بأنهم كانوا مختفين قسريًا، لافتا إلى أن ذلك "إجرام" منهم.