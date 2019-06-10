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صفقة تبادلية تبعد محمد صلاح عن ريال مدريد وتقرب "ماني"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:01 ص
صفقة تبادلية تبعد محمد صلاح عن ريال مدريد وتقرب ماني
محمد صلاح وماني
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الفجر الرياضي
 
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يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعدما وجد رفضًا من زميله محمد صلاح على الانتقال للنادي الملكي.

 

 

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد ينوي عقد صفقة تبادلية مع ليفربول بالاستغناء عن أحد نجميه أسينسيو أو إيسكو وعليهم 60 مليون يورو مقابل ضم ساديو ماني من ليفربول

 

 

وقدم ماني أحد أفضل مواسمه مع ليفربول حيث ساهم في تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بهدفين نظيفين.

 

 

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