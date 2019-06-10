كريستيانو رونالدو يحول حلم برشلونة إلى كابوس
الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:02 ص
الفجر الرياضي
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كشف ماتياس دي ليخت مدافع منتخب هولندا وأياكس أمستردام عن أن كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال طالبه بالانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي وليس برشلونة
وقال دي ليخت عقب مباراة البرتغال وهولندا: "بعد نهاية المباراة طلب مني كريستيانو الانضمام إلى يوفنتوس ولكن لم أفهم حديثه جيداً لذلك ضحكت".
وترغب أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في ضم دي ليخت وإن كان الأقرب برشلونة
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