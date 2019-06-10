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اليوم.. النطق بالحكم على 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:59 ص
اليوم.. النطق بالحكم على 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم
محكمة
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مـروة هيـكل
 
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تصدر اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 إرهاب المنعقده بمجمع المحاكم بطرة، النطق بالحكم في إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية ثأر بأوسيم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشاريين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى.

وكانت محكمة النقض، قد ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

وأمرت المحكمة بإحالة أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى تمهيداً لإعدامهم شنقاً، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضى شوقى ومجدى شوقى (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبد الحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحى حسين، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية.

وأسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.

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