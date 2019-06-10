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يورجن كلوب يتجاهل الهجوم والوسط في صفقات ليفربول

الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:15 ص
يورجن كلوب يتجاهل الهجوم والوسط في صفقات ليفربول
كلوب
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الفجر الرياضي
 
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ينوي يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عقد صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا متجاهلًا تدعيم خط الدفاع.


وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن يورجن كلوب يريد تعزيز بعض المواقع في الفريق يتقدمها حراسة المرمى لغياب البديل المميز للحارس البرازيلي أليسون بيكر.


ويسعى كلوب لضم حارس فريق كارديف سيتي، الفلبيني نيل إثريدج، حتى يكون الحارس الثاني، بالنظر إلى الرحيل المتوقع للألماني لوريوس كاريوس.


وينوي كلوب تدعيم مركزي الظهير الأيمن، الذي يشغله ترنت ألكساندر أرنولد ومركز الظهير الأيسر ، الذي يشغله أندي روبرتسون. 


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المزيد عن: يورجن كلوب ليفربول الدوري الانجليزي اخبار الرياضة
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