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مؤمن زكريا يخطر الأهلي بـ"قراره الأخير"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:33 ص
مؤمن زكريا يخطر الأهلي بـقراره الأخير
مؤمن زكريا
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عمرو مصطفى
 
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قرر مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي حسم الجدل حول مصيره مع القلعة الحمراء عقب عودته من الإعارة من الدوري السعودي.


وأنهى نادي أحد السعودي إعارة مؤمن زكريا بسبب الإصابة التي لحقت وعاد لصفوف النادي الأهلي في إبريل الماضي.


وأبلغ مؤمن زكريا مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ برفضه مبدأ تجديد إعارته من جديد لأي من الفرق العربية من جديد.


وتمسك مؤمن زكريا بالحصول على فرصته كاملة في الأهلي في الموسم المقبل والمشاركة مغ الفريق الأحمر بعد خروجه للإعارة للدوري السعودي.


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