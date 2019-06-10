مؤمن زكريا يخطر الأهلي بـ"قراره الأخير"
الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:33 ص
عمرو مصطفى
Advertisements
Advertisements
قرر مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي حسم الجدل حول مصيره مع القلعة الحمراء عقب عودته من الإعارة من الدوري السعودي.
وأنهى نادي أحد السعودي إعارة مؤمن زكريا بسبب الإصابة التي لحقت وعاد لصفوف النادي الأهلي في إبريل الماضي.
وأبلغ مؤمن زكريا مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ برفضه مبدأ تجديد إعارته من جديد لأي من الفرق العربية من جديد.
وتمسك مؤمن زكريا بالحصول على فرصته كاملة في الأهلي في الموسم المقبل والمشاركة مغ الفريق الأحمر بعد خروجه للإعارة للدوري السعودي.
Advertisements
المزيد عن: مؤمن زكريا صفقات الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي
- مؤمن زكريا يؤجل الرحيل عن الأهلي
- مؤمن زكريا ينفجر غضبا من كارتيرون
- عبد الله السعيد الجديد يظهر في الأهلي.. ويوسف في مأزق
- مؤمن زكريا يفجر مفاجأة عن أزمته مع الأهلي برسالة نارية (صورة)
- رسالة نارية من مؤمن زكريا لجماهير الأهلي
- الأهلي يحقق في أزمة مؤمن زكريا بفرمان الخطيب
- عاجل.. مؤمن زكريا يخطط للرحيل عن الأهلي
- الأهلي يدعم مؤمن زكريا بعد أزمته مع أحد السعودي
- مؤمن زكريا يتمسك بالرحيل عن الأهلي