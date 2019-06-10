مؤمن زكريا يتحدى الأهلي ويرفع شعار"ضد الكسر"

حسم مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي الجدل حول مصيره مع القلعة الحمراء عقب عودته من الإعارة من الدوري السعودي.









وأنهى نادي أحد السعودي إعارة مؤمن زكريا بسبب الإصابة التي لحقت وعاد لصفوف النادي الأهلي في إبريل الماضي.









وأبلغ مؤمن زكريا مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ برفضه مبدأ تجديد إعارته من جديد لأي من الفرق العربية من جديد.









وتمسك مؤمن زكريا بالحصول على فرصته كاملة في الأهلي في الموسم المقبل والمشاركة مغ الفريق الأحمر بعد خروجه للإعارة للدوري السعودي.







