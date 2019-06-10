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مفاجأة سارة لعشاق لعبة "Cyberpunk 2077"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:15 ص
مفاجأة سارة لعشاق لعبة Cyberpunk 2077
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أعلنت شركة Microsoft Window، ضم الممثل العالمى كيانو ريفز صاحب شخصية "جون ويك" الشهيرة، للنسخة الجديدة من لعبة Cyberpunk 2077 المقرر عرضها فى إبريل العام المقبل.

وطرحت شركة مايكروسوفت، التريلر الرسمى للعبة منذ قليل، وظهر في نهايته ريفز الذى يعرض له فيلم "جون ويك" الجزء الثالث فى دور العرض السينمائى، والمقرر ان يلعب دور رئيسى فى النسخة الجديدة من اللعبة بحسب موقع comicbook.

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