البرازيل تهدد أحلام برشلونة
الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:00 ص
الفجر الرياضي
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تعرض برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل لضربة موجعة قبل أيام على بداية مشواره في كوبا أمريكا 2019 بإصابة أرثر ميلو خلال فوز منتخب بلاده بنتيجة 7-0 على هندوراس وديًا.
ويجري أرثر
ميلو فحوصات على الركبة لتشخيص إصابته بشكل دقيق بعد إصابة في مباراة البرازيل
وهندوراس وهو ما ساهم في قلق برشلونة.
يذكر أن منتخب
البرازيل يلعب ضمن المجموعة الأولى فى كوبا أمريكا مع منتخبات بوليفيا ووفنزويلا ووبيرو.
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