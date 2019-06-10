اليوم.. الحكم في طعن 494 متهمًا بأحداث "جامع الفتح" على حكم سجنهم

تصدر محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمها في الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الفتح"، والمتهم فيها 494 شخصًا، بتهم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف.





وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 متهم، كما عاقبت المحكمة 17 متهم بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 متهم لمدة 10 سنوات وعاقبت 2 أحداث "طفل" بالسجن 10 سنوات.





وأصدرت المحكمة أيضا حكم بمعاقبة 216 متهم بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث اآخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 متهم أخرين.



