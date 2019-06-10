"عبد الحفيظ" يكشف عن سقطة جديدة للجبلاية في كأس مصر

هاجم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تناقض مواقف اتحاد الكرة بشأن قوائم الفرق لاستكمال بطولة كأس مصر.





وكشف عبد الحفيظ عن اختلاف موقف الجبلاية هذا الموسم عن عام 2017 عندما طالب الأهلي بعدم لعب الصفقات الجديدة في مباراتي سموحة والمصري البورسعيدي في كأس مصر.









وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "كنا قد تعاقدنا مع وليد أزارو وأيمن أشرف وإسلام محارب ولم نتمكن من إشراك أي منهم في مباراتي الكأس بحجة أن البطولة من الموسم المنقضي لكن هذه المرة تلقينا وعدًا بمشاركة الصفقات الجديدة إذا تعاقدنا مع جدد في كأس مصر.. فلماذا الاختلاف".











