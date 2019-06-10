بالأسماء.. حركة تنقلات وتغييرات بين قيادات مديرية الطرق ببني سويف

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أصدر المهندس المهندس ناصر فراج، مدير عام مديرية الطرق والنقل ببنى سويف قرار يحمل رقم ١١٣ لعام 2019 بحركة تنقلات وتغييرات بين قيادات إدارات المديرية.



وتضمن قرار مدير عام الطرق ببني سويف، تكليف "محمد فرج سيد عبد المهيمن" للعمل كمدير لإدارة المتابعة بديوان عام المديرية، بالإضافة لإدارة العلاقات العامة، وتكليف "عماد محمد صاوي" بالعمل رئيسا لهندسة طرق مركز ناصر.



كما تضمن القرار، تكليف "الحسينى محمود أحمد" للعمل بالمكتب الفنى بديوان عام المديرية وما يكلف به من اعمال الصيانة، وكذلك تكليف "عاطف رجب حسن" وشهرته عاطف عزب، للعمل وكيلًا لهندسة طرق مركز ناصر بدلًا من العمل بطرق مركز إهناسيا.



