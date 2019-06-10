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أرقام لا تكذب.. كيف صنع "سانتوس" أسطورة البرتغال و"خماسية" رونالدو

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:44 ص
أرقام لا تكذب.. كيف صنع سانتوس أسطورة البرتغال وخماسية رونالدو
سانتوس
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محمد أيمن
 
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نجح منتخب البرتغال في حصد بطولة دوري الأمم الأوروبية الاولى التي أقيمت بداية من العام الماضي 2018 وأسدل الستار عليها بعد أن تمكن رفقاء الدون كريستانو رونالدو من تحقيق الفوز على المنتخب الهولندي بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعب استاد الدراجاو.

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على مسيرة فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال وأبرز الأرقام التي حققها مع برازيل أوروبا.

 

أرقام سانتوس مع البرتغال

 

أشرف سانتوس على المنتخب البرتغال بداية من يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من العام 2014 ونجح في تحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى القاري.

 

وتمكن سانتوس من قيادة منتخب البرتغال لتحقيق بطولة كأس الأمم الأوروبية على حساب المنتخب الفرنسي بهدف واحد مقابل لا شيء في العام 2016.

 

كما نجح في أن يستفيد بصورة رائعة من الدون كريستيانو رونالدو بالعلاقة الرائعة بينهما والتناغم الكبير الذي جعل الأفضل في العالم خمسة مرات يواظب على الانضمام لمنتخب بلاده.

 

وخلال 56 مباراة خاضها سانتوس مع البرتغال حقق الفوز في 37 مرة وخسر في 10 لقاءات فيما تعادل في 9 مباريات ويمتد عقده مع البرتغال حتى العام 2020.

 

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