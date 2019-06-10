إعلامي يكشف هل سجد الشيخ الشعراوي لله شكرا بعد هزيمة 67؟ (فيديو)
الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:40 ص
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي محمد الباز، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي تم مهاجمته الفترة الأخيرة بشكل ضخم من قبل العلمانيين، لافتَا إلى أن تجديد الهجوم على "الشعراوي"، حدث بالتزامن مع ذكرى النكسة، لأنه سجد لله شكرًا بعد معرفته بهزيمة مصر في حرب 1967.
وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أنه لا يدافع عن "الشعراوي"، خاصة أن لديه كتاب بعنوان محاكمة "الشعراوي"، ولكنه يدافع عن الحق، معقبًا:" لا نستطيع أن ننتقص من وطنيته".
وعرض فيديو للشيخ الشعراوي يكشف فيه سبب سجده لله شكرًا على النكسة، حيث قال: "سجدت شكرًا لله عندما علمت بالنكسة، وعندما علمت بانتصار الجيش في حرب أكتوبر، سجدت أيضًا شكرًا لله، أما دافع السجدة الأولى، فكان فرحًا بعدم النصر ونحن في أحضان الشيوعية، لأن هذا الأمر من شأنه أن يصيبنا بالفتنة في ديننا، أما دافع السجدة الثانية فكانت شكرًا لله، لأننا مصر انتصرت وهي بعيدة عن الشيوعية".
Advertisements
المزيد عن: نكسة 67 مصر محمد الباز الشيخ محمد متولي الشعراوي الشيخ الشعراوي يسجد بعد نكسة 67 اخبار مصر
- في ذكرى وفاته.. لماذا سجد "الشعراوي" شكرًا على نكسة 1967
- بعد هجومها على السلفيين و"الشعراوي".. انتفاضة أزهرية ضد "الشوباشي".. وقيادي سلفي يُطالب بمقاضاتها
- فريدة الشوباشي: "الشعراوي" سجد لله شكرًا لهزيمة مصر في حرب 67
- رد قاس ومحرج من نجل الشعراوي على فريدة الشوباشي
- محام بالنقض لـ "الشوباشي": "الشعراوي مش زي برهامي.. إنتي بتتكلمي ازاي"
- فريدة الشوباشي تواصل هجومها على "الشعراوي".. وتؤكد: لا كهنوت في الإسلام
- محمد الغيطي يتضامن مع فريدة الشوباشي.. ويصف "الشعراوي" بالجاهل سياسيًا
- ما وراء الهجوم على الشيخ الشعراوي؟
- محمد الباز يكشف سبب تجديد الهجوم على الشعراوي