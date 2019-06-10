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مدرب الرائد السعودي على أعتاب الدوري البلجيكي

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:29 ص
مدرب الرائد السعودي على أعتاب الدوري البلجيكي
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حسن شحاتة
 
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أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن الألباني بيسنيك هاسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي اقترب من الرحيل للدوري البلجيكي


وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن هاسي دخل قائمة المرشحين لتولي قيادة منصب المدير الفني لنادي سيركل بروج البلجيكي".


وأضافت الصحيفة: "قائمة المدربين المرشحين للنادي البلجيكي تضم أيضًا الفرنسيين فاليرين إسماعيل، وفابيان ميرسادال، والبلجيكي هاين فانهايزيبروك، والهولندي فريد روتن.


والجدير بالذكر أن الرائد لم يجدد لهاسي حتى الآن، والذي تولى قيادة الفريق منذ الانتقالات الصيفية الماضية
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المزيد عن: الرائد الدوري السعودي الدوري التركي اخبار الرياضة
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