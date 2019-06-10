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أحمد السعدني: فوجئت بالشتائم ضدى بسبب "زي الشمس"!

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:24 ص
أحمد السعدني: فوجئت بالشتائم ضدى بسبب زي الشمس!
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مريم الشريف
 
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كشف الفنان أحمد السعدني، عن أنه فوجىء بكم الشتائم ضده على السوشيال ميديا بسبب شخصية "عمر" التي قدمها في مسلسل "زى الشمس"، مدافعًا عن الشخصية بأنها كانت مجني عليها أيضا لأنه تزوج من شيطانة وهي "فريدة" التي تجسد دورها الفنانة ريهام عبد الغفور.

وأضاف "السعدني" خلال لقائه فى برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أنه نقل إلى المستشفى أثناء تصويره احد المشاهد، بالرغم عدم معاناته من شىء، ولكن بسبب ضغط العمل الذي تعرض له خلال تصوير المسلسل.

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