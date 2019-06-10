فخر العرب بمزاجه.. لا موعد لانضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب
الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:18 ص
أحمد شاكر
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أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري أن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة استعدادا لأمم افريقيا لم يتحدد حتى الآن.
وقال لهيطة خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "صفوف المنتخب اكتملت بانضمام محمد النني للمعسكر صباح اليوم وخوضه لمران صباحي ومسائي".
وأضاف لهيطة: التواصل حاليا يتم بين محمد صلاح وخافيير أجيري مدرب المنتخب لتحديد موعد انتظام اللاعب للمعسكر".
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