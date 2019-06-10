أشرف زكي عن شائعة وفاة جورج سيدهم: تشابه أسماء

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نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ماتردد عن وفاة الفنان جورج سيدهم، مؤكدا أنه بخير وأن سبب شائعة وفاته، وجود تشابه أسماء مع طبيب يحمل نفس الاسم.



وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن إنه كل يوم يستقبل أسئلة عن الشائعات الفنية، ويصنفها بأنها كذب، مناشدًا الشباب بعدم الاستجابة لصفحات اختبارات التمثيل.



كما حذر نقيب المهن التمثيلية ممن ينصبون على الشباب الراغبين في عمل "كاستينج"، من خلال صفحات على التواصل الاجتماعي، مشددا على أنهم يغررون بهم.