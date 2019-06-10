أشرف زكي عن شائعة وفاة جورج سيدهم: تشابه أسماء
الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:54 ص
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ماتردد عن وفاة الفنان جورج سيدهم، مؤكدا أنه بخير وأن سبب شائعة وفاته، وجود تشابه أسماء مع طبيب يحمل نفس الاسم.
وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن إنه كل يوم يستقبل أسئلة عن الشائعات الفنية، ويصنفها بأنها كذب، مناشدًا الشباب بعدم الاستجابة لصفحات اختبارات التمثيل.
كما حذر نقيب المهن التمثيلية ممن ينصبون على الشباب الراغبين في عمل "كاستينج"، من خلال صفحات على التواصل الاجتماعي، مشددا على أنهم يغررون بهم.
وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن إنه كل يوم يستقبل أسئلة عن الشائعات الفنية، ويصنفها بأنها كذب، مناشدًا الشباب بعدم الاستجابة لصفحات اختبارات التمثيل.
كما حذر نقيب المهن التمثيلية ممن ينصبون على الشباب الراغبين في عمل "كاستينج"، من خلال صفحات على التواصل الاجتماعي، مشددا على أنهم يغررون بهم.
Advertisements
المزيد عن: وفاة جورج سيدهم الفنان جورج سيدهم أشرف زكي أخبار
- المهن التمثيلية تثير الجدل حول حقيقة وفاة جورج سيدهم
- أشرف زكي عن شائعة وفاة صلاح السعدني: الفنان بصحة جديد (فيديو)
- أشرف زكي يكشف عن تطور جديد في الحالة الصحية لـ "شادية"
- بدء ندوة تكريم جورج سيدهم بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي (صور)
- تعرف على مكان تواجد يوسف شعبان بعد شائعة وفاته الأخيرة
- رانيا محمود ياسين عن شائعة وفاة يوسف شعبان: "والنبي ترحمونا"
- حقيقة وفاة الفنان جورج سيدهم