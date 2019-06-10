ماجد النفيعي يعتذر عن انتخابات رئاسة أهلي جدة

أكدت تقارير سعودية، على اعتذار ماجد النفيعي رئيس نادي أهلي جدة السعودي السابق، عن خوض انتخابات رئاسة النادي.

وقال ماجد في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "اعتذرت عن ترشحي لرئاسة النادي الأهلي، وأنا داعم مع الأمير منصور بن مشعل لأي رئيس يتقدم للترشح".

يذكر أنه تم فتح باب الترشح لرئاسة الأندية السعودية واختيار اعضائها، انطلاقًا من اليوم وسيغلق يوم الثلاثاء الموافق 11 من الشهر الجاري.