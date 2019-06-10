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خلاف على الهواء بسبب حبس الأب حال السفر بابنه دون علم الحاضنة (فيديو)

الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:57 ص
خلاف على الهواء بسبب حبس الأب حال السفر بابنه دون علم الحاضنة (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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رفض الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فكرة "الاستضافة"، في قانون الأحوال الشخصية، متسائلا: "فيه أب يستضيف ابنه؟"، لافتا إلى أن القانون الجديد يعالج هذه المسألة.

كما رفض "النجار"، في لقاء مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، حبس الأب في حال السفر بابنه للخارج، لافتا إلى أن السفر هو حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه قد يكون الطفل يحتاج للعلاج.

من جانبه قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، إن ربط الزيارة بموافقة الحاضن فهذا يفرغ النص من مضمونه، والصحيح أن يصطحب الأب أبنائه يوم في الأسبوع، ونصف الأجازات الدينية سواء المسيحية أو الإسلامية، وفي إجازة نصف العام يأخذه أسبوعين على الأقل.

وطالب بتشديد عقوبة عدم تسليم الصغار، لتكون حبسا وجوبيا ولا تقل عن 6 أشهر، وذلك لضمان عدم سفره خارج مصر.
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