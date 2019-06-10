قيادي إخواني سابق يفجرها: أبوتريكة مش مصري وهذه أصوله الحقيقية (فيديو)

أكد الدكتور إبراهيم ربيع القيادي الإخواني السابق أن محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق مثل حسن البنا مؤسس جماعة وتم وضعه في هذه المكانة من الجماعة المحظورة.









وأوضح إبراهيم ربيع لبرنامج 90 دقيقة أن أبوتريكة ليس مصريًا بل هو من أصول فلسطينية من غزة وهناك وثائق تدل على ذلك.









وأضاف أن من يشارك في هدم الهوية المصرية يجب أن يكون غير مصري مشيرًا إلى أن الجماعة هي من عملت على وضع أبوتريكة بهذه الطريقة.







