مصرع شخص وإصابة 6 آخرين جراء سقوط رافعة بولاية دالاس الأمريكية
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:58 ص
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تسببت الرياح القوية فى سقوط رافعة على مبنى سكنى فى وسط مدينه دالاس الأمريكية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وأوردت فوكس نيوز عددا من الصور للحادث، دون المزيد من التفاصيل.
هذا وقد فرضت قوات الأمن الأمريكية، طوقا أمنيا بمحيط المبنى السكنى .
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