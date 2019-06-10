مصرع شخص وإصابة 6 آخرين جراء سقوط رافعة بولاية دالاس الأمريكية

تسببت الرياح القوية فى سقوط رافعة على مبنى سكنى فى وسط مدينه دالاس الأمريكية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وأوردت فوكس نيوز عددا من الصور للحادث، دون المزيد من التفاصيل.





هذا وقد فرضت قوات الأمن الأمريكية، طوقا أمنيا بمحيط المبنى السكنى .



