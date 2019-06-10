ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين جراء سقوط رافعة بولاية دالاس الأمريكية

الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:58 ص
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين جراء سقوط رافعة بولاية دالاس الأمريكية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تسببت الرياح القوية فى سقوط رافعة على مبنى سكنى فى وسط مدينه دالاس الأمريكية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وأوردت فوكس نيوز عددا من الصور للحادث، دون المزيد من التفاصيل.

هذا وقد فرضت قوات الأمن الأمريكية، طوقا أمنيا بمحيط المبنى السكنى .

Advertisements
المزيد عن: حادث بأمريكا اخبار مصر أمريكا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
0
x
19:30
0
زامبيا
البرازيل
0
x
21:00
0
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
6
x
ركلات ترجيح
5
سويسرا
البرتغال
1
x
20:45
0
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
2
x
16:00
1
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
0
x
19:00
0
الوداد البيضاوي
الرجاء
0
x
21:00
0
الدفاع الجديدي