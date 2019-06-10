ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزمالك سر رحيل حمادة صدقي عن الجونة

الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:55 ص
الزمالك سر رحيل حمادة صدقي عن الجونة
الزمالك والجونة
Advertisements
طباعة
أحمد شاكر
 
Advertisements

كشف حمادة صدقي المدير الفني السابق لنادي الجونة عن أن مسؤول باتحاد الكرة أخطر ناديه بإقامة مباراة الفريق أمام الزمالك بعد بطولة أمم إفريقيا 2019.

 

وقال حمادة صدقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" "كان هناك اجتماع لاتحاد الكرة للحديث عن أزمة مباريات الدوري وعلمنا وتأكدنا ان مباراة الزمالك ستقام بعد أمم إفريقيا".

 

وتابع حمادة صدقي: "نملك أكثر من 5 لاعبين في الجونة ضمن صفوف المنتخب الأولمبي.. مصدر باتحاد الكرة أكد لنا أن المباراة ستقام بعد أمم إلفريقيا ولذلك انتهت علاقتي بنادي الجونة".


يذكر أن الأهلي يرفض إقامة مباريات الدوري بعد أمم إفريقيا.


 

Advertisements
المزيد عن: الزمالك الدوري المصري الجونة اخبار الزمالك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
0
x
19:30
0
زامبيا
البرازيل
0
x
21:00
0
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
6
x
ركلات ترجيح
5
سويسرا
البرتغال
1
x
20:45
0
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
2
x
16:00
1
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
0
x
19:00
0
الوداد البيضاوي
الرجاء
0
x
21:00
0
الدفاع الجديدي