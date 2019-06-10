الزمالك سر رحيل حمادة صدقي عن الجونة

كشف حمادة صدقي المدير الفني السابق لنادي الجونة عن أن مسؤول باتحاد الكرة أخطر ناديه بإقامة مباراة الفريق أمام الزمالك بعد بطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال حمادة صدقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" "كان هناك اجتماع لاتحاد الكرة للحديث عن أزمة مباريات الدوري وعلمنا وتأكدنا ان مباراة الزمالك ستقام بعد أمم إفريقيا".

وتابع حمادة صدقي: "نملك أكثر من 5 لاعبين في الجونة ضمن صفوف المنتخب الأولمبي.. مصدر باتحاد الكرة أكد لنا أن المباراة ستقام بعد أمم إلفريقيا ولذلك انتهت علاقتي بنادي الجونة".





يذكر أن الأهلي يرفض إقامة مباريات الدوري بعد أمم إفريقيا.



