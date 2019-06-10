نادر السيد: قعدة عرب لإنهاء أزمة الدوري
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:43 ص
أحمد شاكر
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يرى نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق أن الأفضل لحل أزمة الدوري المصري هو إقامة المباريات قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا.
وقال نادر
السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد:
"الحل هو انتهاء الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا فالجميع يعمل من أجل إنجاح البطولة
الافريقية، ومن مصلحة مصر أن ينتهي الدوري قبل المسابقة".
وأضاف نادر
السيد: "لدينا 10 ايام قادرين على خوض 3 مباريات في 9 أيام منهم وهذا الأفضل للجميع..
الحل قد يكون بقعدة عرب بين مسؤول عن الأهلي ومسؤول عن الزمالك واتحاد الكرة ووزير
الرياضة والخروج بحل يفيد الجميع".
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