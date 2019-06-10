تورينو يضع شروط تعجيزية نظير التخلي عن مهاجمه لـ نابولي
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:41 ص
عمر عبدالعزيز
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يستهدف نادي نابولي الإيطالي، لتدعيم خط هجومه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع مهاجم صريح، خاصة أن دي لاورينتيس رئيس النادي قد وعد المدرب كارلو أنشيلوتي بذلك.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن تقديم نابولي لكلاً من ماريو روي وسيمون فيردي من أجل التعاقد مع المهاجم المميز أندريه بيلوتي لا يكفي لتورينو.
وأفادت التقارير أن تورينو يريد ضم دوفان زاباتا وأن يكون ضمن قائمة نابولي، ولكن نابولي سيفكر في ماروو إيكاردي، أو رودريجو مورينو، وهيرفينج لوزانو.
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