ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دينا الشربيني: عمرو دياب دعمني.. وكان طاير بنجاح "زي الشمس"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:43 ص
دينا الشربيني: عمرو دياب دعمني.. وكان طاير بنجاح زي الشمس
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن المطرب عمرو دياب، دعمها كثيرًا خلال مسلسل "زى الشمس"، مضيفة: "عمرو كان طاير بالمسلسل ووقف جنبنا، وكان حابب الموضوع جدًا، وهو بطبعه شخص جدع وبيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة".

وأضافت "الشربيني" خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، قائلة: "لما كنت بقول له إني تعبانة ومش بنام، كان بيقول لي قولي الحمد لله المسلسل ناجح إنتوا مكسرين الدنيا".

وتابعت: "عمرو حافظ المسلسل أكتر مننا، هو تعب معانا في المسلسل ومشجع لينا، لما بيحط إيده في أي حاجة، بيبقى فيها بركة، طول الوقت بيمنحني طاقة إيجابية ساعدتني حتى في الأيام اللي مكنتش بنام فيها".


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
0
x
19:30
0
زامبيا
البرازيل
0
x
21:00
0
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
6
x
ركلات ترجيح
5
سويسرا
البرتغال
1
x
20:45
0
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
2
x
16:00
1
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
0
x
19:00
0
الوداد البيضاوي
الرجاء
0
x
21:00
0
الدفاع الجديدي