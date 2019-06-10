دينا الشربيني: عمرو دياب دعمني.. وكان طاير بنجاح "زي الشمس"
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:43 ص
مريم الشريف
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قالت الفنانة دينا الشربيني، إن المطرب عمرو دياب، دعمها كثيرًا خلال مسلسل "زى الشمس"، مضيفة: "عمرو كان طاير بالمسلسل ووقف جنبنا، وكان حابب الموضوع جدًا، وهو بطبعه شخص جدع وبيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة".
وأضافت "الشربيني" خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، قائلة: "لما كنت بقول له إني تعبانة ومش بنام، كان بيقول لي قولي الحمد لله المسلسل ناجح إنتوا مكسرين الدنيا".
وتابعت: "عمرو حافظ المسلسل أكتر مننا، هو تعب معانا في المسلسل ومشجع لينا، لما بيحط إيده في أي حاجة، بيبقى فيها بركة، طول الوقت بيمنحني طاقة إيجابية ساعدتني حتى في الأيام اللي مكنتش بنام فيها".
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