خلاف عنيف بين زيدان وبيريز يهدد كل خطط ريال مدريد
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:32 ص
الفجر الرياضي
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وقع خلاف بين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان لعدم توافق الاثنين على مصير أحد المواهب الشابة.
وذكرت صحيفة
"آس" الإسبانية أن بيريز يستعد للدخول في صدام جديد مع زيزو للخلاف مستقبل
الشاب الإسباني إبراهيم دياز، حيث يرغب بيريز في الاستغناء عنه الموسم المقبل على سبيل
الإعارة لكن زيدان يتمسك به لقدرته على الاحتفاظ بالكرة بكلتا القدمين، بجانب وجرأته
في التقدم إلى الأمام للقيام بأدواره الهجومية.
وأوضحت أن الخلاف على دياز ليس الأول ولا والوحيد بين الرئيس والمدرب، في إشارة
واضحة إلى وجود أكثر من خلاف ينذر بعواقب وخيمة، مثل تمسك زيدان بضم مواطنه بول بوجبا
ورفض الرئيس لها على أنها إهدار للمال فضلاً عن أزمة اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور،
الذي يحاول المدرب التخلص منه بخلاف رغبة بيريز.
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