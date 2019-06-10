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"الفجر" تنعى محمد بكري مدير تحرير أخبار النجوم

الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:37 ص
الفجر تنعى محمد بكري مدير تحرير أخبار النجوم
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تنعى أسرة بوابة الفجر الإلكترونية، الزميل الكاتب الصحفي محمد بكري مدير تحرير أخبار النجوم.

وتتقدم "الفجر" بالعزاء لأسرة المتوفى، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم الأسرة والعائلة الصبر والسلوان.

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