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تعليق ناري لـ عمرو أديب على عرض رأس توت عنخ آمون بإحدى صالات المزادات

الإثنين 10/يونيو/2019 - 04:09 ص
تعليق ناري لـ عمرو أديب على عرض رأس توت عنخ آمون بإحدى صالات المزادات
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن إحدى صالات المزادات الشهيرة في لندن أعلنت أنها ستبيع رأس توت عنخ آمون في شهر يوليو القادم.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنهم أعلنوا أن المزاد سيبدأ بنحو 5 مليون استرليني، مضيفا أن الجهات المصرية تسأل عن مصدر رأس توت عنخ آمون، بعد التأكد أنه لا يوجد أي اختفاء لآثار مصرية.

وأضاف أن هذا الأمر لا يجب السكوت عليه، متابعا: "دي راس توت عنخ آمون، لازم نفهم جت منين، وهل هى خرجت من مصر بشكل رسمي ولا غير رسمي".
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