تعرف على أهم أعمال الراحل أحمد خالد توفيق بعد احتفال جوجل Google بذكرى ميلاده
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:32 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
يحتفل محرك البحث العالمي جوجل Google بالذكرى الـ 57 لميلاد الكاتب أحمد خالد توفيق.
أحمد خالد توفيق فراج (10 من يونيو 1962م - 15 من رجب 1439 هـ/ 2 من إبريل 2018م)، مؤلف وروائي وطبيب مصري.
يعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب
أهم مؤلفاته
سلسلات
ما وراء الطبيعة: بدأ إصدارها في عام 1992. وانتهت عام 2014 بعدد أسطورة الأساطير.
سلسلة فانتازيا: بدأ إصدارها في عام 1995.
سلسلة سافاري: بدأ إصدارها في عام 1996.
سلسلة روايات عالمية للجيب وهي روايات مترجمة.
سلسلة رجفة الخوف وهي روايات رعب مترجمة.
سلسلة WWW : بدأ إصدارها مطبوعة في عام 2006 عن دايموند بوك ودار ليلى للنشر.
روايات
يوتوبيا: رواية. صدرت أوائل عام 2008 عن دار ميريت للنشر، وتُرجِمَت للإنجليزية عن دار Bloomsbury، وللفرنسية عن دار Ombres Noires، وللألمانية، وللفنلندية. أعيد نشرها بالعربية من قبل دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر، ودار الشروق.
السنجة: رواية. صدرت عام 2012 عن دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر.
مثل إيكاروس : رواية. صدرت عام 2015 عن دار الشروق.
رواية في ممر الفئران: صدرت عام 2016 عن دار الكرمة، وهي كما يقول المؤلف في مقدمة الكتاب معالجة مستوحاة ومطورة -مع اختلاف جذري بالشخصيات والعمق والحبكة والنهاية- من قصته: أسطورة أرض الظلام (ما وراء الطبيعة #68)، التي كانت آخر مغامرات سالم وسلمى في السلسلة.
شآبيب: صدرت الرواية عام 2018 عن دار الشروق وهي تحمل طابع المغامرات والتشويق.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة التجريدية اللبنانية سلوى روضة شقير
- كيف احتفل جوجل بذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية سلوى روضة شقير
- بعد احتفال جوجل بذكرى ميلاده.. تعرف على أشهر ألقاب الراحل طلال مداح
- بعد احتفاء جوجل به.. تعرف على أبرز أعمال المطرب السعودي الراحل طلال مداح
- جوجل Google يحتفل بذكرى ميلاد ماري منيب
- من هي ماري منيب التي يحتفي بها محرك البحث العالمي جوجل Google؟
- بعد احتفال جوجل Google بها.. تعرف على أشهر إيفيه لماري منيب Mary Moneib
- Google يحتفل بالذكرى الـ 114 لميلاد Mary Moneib
- بعد احتفال جوجل Google بها.. "مدوباهم اثنين" أشهر الإيفيهات الكوميدية لحما السينما المصرية ماري منيب
- بعد احتفال جوجل Google به.. تعرف على السيرة الذاتية للروائي الراحل أحمد خالد توفيق