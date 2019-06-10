تعرف على أهم أعمال الراحل أحمد خالد توفيق بعد احتفال جوجل Google بذكرى ميلاده

يحتفل محرك البحث العالمي جوجل Google بالذكرى الـ 57 لميلاد الكاتب أحمد خالد توفيق.

أحمد خالد توفيق فراج (10 من يونيو 1962م - 15 من رجب 1439 هـ/ 2 من إبريل 2018م)، مؤلف وروائي وطبيب مصري.

يعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب

سلسلة WWW : بدأ إصدارها مطبوعة في عام 2006 عن دايموند بوك ودار ليلى للنشر.

ما وراء الطبيعة: بدأ إصدارها في عام 1992. وانتهت عام 2014 بعدد أسطورة الأساطير.

يوتوبيا: رواية. صدرت أوائل عام 2008 عن دار ميريت للنشر، وتُرجِمَت للإنجليزية عن دار Bloomsbury، وللفرنسية عن دار Ombres Noires، وللألمانية، وللفنلندية. أعيد نشرها بالعربية من قبل دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر، ودار الشروق.

السنجة: رواية. صدرت عام 2012 عن دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر.

مثل إيكاروس : رواية. صدرت عام 2015 عن دار الشروق.

رواية في ممر الفئران: صدرت عام 2016 عن دار الكرمة، وهي كما يقول المؤلف في مقدمة الكتاب معالجة مستوحاة ومطورة -مع اختلاف جذري بالشخصيات والعمق والحبكة والنهاية- من قصته: أسطورة أرض الظلام (ما وراء الطبيعة #68)، التي كانت آخر مغامرات سالم وسلمى في السلسلة.

شآبيب: صدرت الرواية عام 2018 عن دار الشروق وهي تحمل طابع المغامرات والتشويق.