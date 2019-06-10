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تعرف على أهم أعمال الراحل أحمد خالد توفيق بعد احتفال جوجل Google بذكرى ميلاده

الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:32 ص
تعرف على أهم أعمال الراحل أحمد خالد توفيق بعد احتفال جوجل Google بذكرى ميلاده
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الفجر الفني
 
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يحتفل محرك البحث العالمي جوجل Google بالذكرى الـ 57 لميلاد الكاتب أحمد خالد توفيق.

أحمد خالد توفيق فراج (10 من يونيو 1962م - 15 من رجب 1439 هـ/ 2 من إبريل 2018م)، مؤلف وروائي وطبيب مصري. 

يعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب

أهم مؤلفاته
سلسلات
ما وراء الطبيعة: بدأ إصدارها في عام 1992. وانتهت عام 2014 بعدد أسطورة الأساطير.
سلسلة فانتازيا: بدأ إصدارها في عام 1995.
سلسلة سافاري: بدأ إصدارها في عام 1996.
سلسلة روايات عالمية للجيب وهي روايات مترجمة.
سلسلة رجفة الخوف وهي روايات رعب مترجمة.
سلسلة WWW : بدأ إصدارها مطبوعة في عام 2006 عن دايموند بوك ودار ليلى للنشر.

روايات
يوتوبيا: رواية. صدرت أوائل عام 2008 عن دار ميريت للنشر، وتُرجِمَت للإنجليزية عن دار Bloomsbury، وللفرنسية عن دار Ombres Noires، وللألمانية، وللفنلندية. أعيد نشرها بالعربية من قبل دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر، ودار الشروق.
السنجة: رواية. صدرت عام 2012 عن دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر.
مثل إيكاروس : رواية. صدرت عام 2015 عن دار الشروق.
رواية في ممر الفئران: صدرت عام 2016 عن دار الكرمة، وهي كما يقول المؤلف في مقدمة الكتاب معالجة مستوحاة ومطورة -مع اختلاف جذري بالشخصيات والعمق والحبكة والنهاية- من قصته: أسطورة أرض الظلام (ما وراء الطبيعة #68)، التي كانت آخر مغامرات سالم وسلمى في السلسلة.
شآبيب: صدرت الرواية عام 2018 عن دار الشروق وهي تحمل طابع المغامرات والتشويق.

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