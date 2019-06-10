نابولي ينوي شراء حارسه المتألق من أرسنال





وبحسب ما ذكرته التقارير الإيطالية، فإن مسؤولو نابولي يستهدفوا التعاقد بصورة نهائية مع الحارس الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا من أرسنال الإنجليزي.





ولكن توجد عقبة أمام إتمام الصفقة، وهي أن دي لاورنتيس رئيس نابولي يريد دفع 2.5 مليون يورو فقط، بينما سبق أن اتفق نابولي وأرسنال على دفع 4 مليون يورو للشراء الدائم.

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي يسعى لتدعيم صفوف الفريق إستعدادًا لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020.