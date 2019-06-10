أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 9-6-2019
الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:35 ص
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أمنية فوزي - كساب أحمد - هدى عبد الرازق - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
عبدالله النجار: الأم التي تمنع الأب من رؤية أطفاله تسحب منها حق الحضانة
وأوضح النجار، أن الطفل لابد أن يكون مع الأم، ويستطيع الأب رؤية أولاده في أي وقت وفي حالة منعت الأم، والد أطفالها من رؤيتهم يسحب منها حق الحضانة، وتنتقل الحضانة لمن يليها.
"الزراعة" عن ارتفاع سعر الليمون لـ 100 جنيه: "بلاش تشتري"
وقال القرش، إن في غضون أيام سيتوفر الليمون بالأسواق، وبسعر مناسب؛ لأن في شهر يونيو يحدث انخفاض للإنتاج، لافتا إلى أنه يمكن أن نتلافى هذه الظاهرة بعدم شراء الليمون في تلك الفترة.
الزراعة عن ارتفاع أسعار الليمون: "الموضوع بسيط وفي طريقه للحل"
وأكد متحدث وزارة الزراعة، أنه في غضون أسبوعين سيتوفر الليمون بالأسواق، وبسعر مناسب، لافتًا إلى أنهم يعملون على فتح أسواق جديدة، وشوادر لبيع السلع مما سيقلل الحلقات الوسيطة، وسيضبط الأسعار.
نقيب الزراعيين: الاستثمار في تربية التماسيح سيكون تحت رقابة صارمة
تابع نقيب الزراعيين، أن القانون الدولي يتيح تربية التماسيح والاتجار بشروط معينة، من خلال إنشاء مزارع خارج المناطق الطبيعية التي تتواجد فيها، وهذا يفتح المجال لمصر للاستثمار في هذه الصناعة الهامة للغاية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التماسيح سيكون في بحيرات صناعية، تحت رقابة صارمة من الدولة.
محمد الباز: هجوم العلمانيين على "الشعراوي" غير قائم على أي أسس علمية
تابع "الباز"، أن هجوم العلمانيين على الشيخ الشعراوي خلال الفترة الحالية غير قائم على أي أسس علمية.
رئيس صندوق تأمينات العاملين يكشف تفاصيل قانون زيادة المعاشات
كشف سامي عبد الهادي، رئيس صندوق تأمينات العاملين في القطاع العام والخاص، تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون زيادة المعاشات، قائلًا إنه سيتم تطبيق زيادة المعاشات 15% بداية من 1 يوليو 2019.
قبل الامتحان بساعات.. "الأرصاد" توجه نصائح عاجلة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)
أضاف "عبد العال"، أن الأكثر تأثيرًا هو ارتفاع نسبة الرطوبة، ناصحًا طلاب الثانوية العامة بعدم التواجد في الشمس لفترات طويلة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وارتداء الملابس الفضفاضة الفاتحة، وحمل مظلات للحماية من الشمس.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
عبدالله النجار: الأم التي تمنع الأب من رؤية أطفاله تسحب منها حق الحضانة
وأوضح النجار، أن الطفل لابد أن يكون مع الأم، ويستطيع الأب رؤية أولاده في أي وقت وفي حالة منعت الأم، والد أطفالها من رؤيتهم يسحب منها حق الحضانة، وتنتقل الحضانة لمن يليها.
"الزراعة" عن ارتفاع سعر الليمون لـ 100 جنيه: "بلاش تشتري"
وقال القرش، إن في غضون أيام سيتوفر الليمون بالأسواق، وبسعر مناسب؛ لأن في شهر يونيو يحدث انخفاض للإنتاج، لافتا إلى أنه يمكن أن نتلافى هذه الظاهرة بعدم شراء الليمون في تلك الفترة.
الزراعة عن ارتفاع أسعار الليمون: "الموضوع بسيط وفي طريقه للحل"
وأكد متحدث وزارة الزراعة، أنه في غضون أسبوعين سيتوفر الليمون بالأسواق، وبسعر مناسب، لافتًا إلى أنهم يعملون على فتح أسواق جديدة، وشوادر لبيع السلع مما سيقلل الحلقات الوسيطة، وسيضبط الأسعار.
نقيب الزراعيين: الاستثمار في تربية التماسيح سيكون تحت رقابة صارمة
تابع نقيب الزراعيين، أن القانون الدولي يتيح تربية التماسيح والاتجار بشروط معينة، من خلال إنشاء مزارع خارج المناطق الطبيعية التي تتواجد فيها، وهذا يفتح المجال لمصر للاستثمار في هذه الصناعة الهامة للغاية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التماسيح سيكون في بحيرات صناعية، تحت رقابة صارمة من الدولة.
محمد الباز: هجوم العلمانيين على "الشعراوي" غير قائم على أي أسس علمية
تابع "الباز"، أن هجوم العلمانيين على الشيخ الشعراوي خلال الفترة الحالية غير قائم على أي أسس علمية.
رئيس صندوق تأمينات العاملين يكشف تفاصيل قانون زيادة المعاشات
كشف سامي عبد الهادي، رئيس صندوق تأمينات العاملين في القطاع العام والخاص، تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون زيادة المعاشات، قائلًا إنه سيتم تطبيق زيادة المعاشات 15% بداية من 1 يوليو 2019.
قبل الامتحان بساعات.. "الأرصاد" توجه نصائح عاجلة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)
أضاف "عبد العال"، أن الأكثر تأثيرًا هو ارتفاع نسبة الرطوبة، ناصحًا طلاب الثانوية العامة بعدم التواجد في الشمس لفترات طويلة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وارتداء الملابس الفضفاضة الفاتحة، وحمل مظلات للحماية من الشمس.
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